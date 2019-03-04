NATO, Putin'in INF Anlaşmasını Askıya Alması Sonrası Rusya'yı Uyardı

NATO Karargahında Brüksel'de görev yapan bir grup kadın gazeteciylebir araya gelen Stoltenberg, INF Anlaşması'nın 1987'den bu yana Avro-Atlantikgüvenliğinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

"RUSYA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Stoltenberg, Rusya'nın SSC8 adlı füze sisteminin INF Anlaşması'nı açıkşekilde ihlal ettiğine dikkati çekerek, "NATO müttefikleri Rusya'ya anlaşmanınyükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

"NATO MÜTTEFİKLERİ, RUSYA'YA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERME KONUSUNDA HEMFİKİRDİR"

NATO müttefiklerinin Rusya'ya güçlü bir mesaj verme konusunda birlik olduğunu ifade eden Stoltenberg, önceliğin anlaşmayı kurtarmak olduğunu belirtti.

"INF'SİZ BİR DÜNYAYA HAZIRLANIYORUZ"

Stoltenberg, Rusya'nın ihlallerinin ilk etapta eski ABD Başkanı BarackObama tarafından gündeme getirildiğini anımsatarak, tüm müttefiklerin, ABD'ninINF Anlaşması'ndan çekilme kararını desteklediğini kaydetti.

NATO müttefiklerinin aynı zamanda "INF Anlaşması'nın olmadığı birdünya" için de hazırlık yapmaya başladığına dikkati çeken Stoltenberg, ittifakınAvrupa topraklarına karadan fırlatılan nükleer silahlar konuşlandırma niyetindeolmadığı bilgisini paylaştı.

Stoltenberg, "NATO'nun temel amacı çatışmayı engellemek ve bunu 70yıldır başarılı bir şekilde yapıyor." dedi.

PUTİN, INF'NİN ASKIYA ALINMASINA İLİŞKİN KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı VladimirPutin'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasındaimzalanan INF Anlaşması'nın askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığıduyurulmuştu.