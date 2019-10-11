NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten, kritik zamanda Türkiye'ye ziyaret

11.10.2019 08:48

NATO zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekâtı'na destek vererek, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi. Türkiye'nin itidalli davranacağına, faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inandığını belirten Genel Sekreter, Ankara'nın sorumlu bir davranış sergileyeceğinin de altını çizmiş oldu.

Öte yandan Stoltenberg'in Türkiye ziyareti, kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Zira 8 Ekim günü planlanan ziyaretin asıl amacı, aralık ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine hazırlık olarak açıklanmıştı ancak ziyaretin Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği günlerde gerçekleşmesi, dünya kamuyounda destek olarak yorumlanıyor.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'den önce İtalya'da gerçekleştirdiği temaslar sırasında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik bir soru üzerine, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının altını çizerken, harekata destek niteliğinde ifadeler kullanmıştı. Stoltenberg'in bu ifadelerinin, sadece kişisel görüşleri yansıttığını da düşünmemek gerek. Zira, aynı zamanda müttefiklerin görüşlerinin de ortak noktası niteliğinde.

STOLTENBERG, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

NATO tarafından 8 Ekim'de yapılan açıklamada Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.

Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek olan Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Jens Stoltenberg

BU DESTEK İLK DEĞİL

NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye'ye yönelik desteği, elbette ki ilk değil. Genel Sekreter Stoltenberg, Brüksel Zirvesi öncesinde ve Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günlerde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, yine o dönemde bu harekatla ilgili Ankara'ya desteğini yinelemişti.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu kabul ediyor, bunların orantılı ve ölçülü bir şekilde giderilmesini bekliyoruz. Müttefikler arasında en fazla terör saldırısına maruz kalan Türkiye'nin, bu tehditleri bertaraf etmesi gerektiğini anlıyoruz. Diğer yandan, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında benimsediği şeffaf tutumu da memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, operasyonun askeri boyutu ve insani yardımlar konusunda NATO'yu birçok kez bilgilendirdi" demişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, güneyindeki terör koridorunu engellemek ve Güvenli Bölge oluşturmak maksadıyla Suriye'nin kuzeyine 9 Ekim Çarşamba günü operasyon başlatmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz" diyerek operasyona destek açıklamasında bulunmuştu.