NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu

24.10.2019 21:05

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gününün ilk oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi. Suriye konusunda NATO üyeleri arasında farklı görüşler bulunduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ittifak ülkelerinin geleceğe odaklanarak siyasi çözümü desteklediklerini belirtti.

"SURİYE KONUSUNDA AÇIK TARTIŞMA YÜRÜTTÜK"

Stoltenberg, "Suriye konusunda açık ve dürüst bir tartışma yürüttük. Tüm müttefikler geleceğe odaklandı. Son gelişmeler ışığında şiddet önemli düzeyde azaldı. Bu temel üzerinde Suriye'de siyasi çözüm çabalarının artırılması konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

"BARIŞ İÇİN..."

NATO müttefiklerinin Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri olduğunu da kabul ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için daha fazla uluslararası sorumluluk alınması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, müttefiklerin aynı zamanda bölgedeki operasyon ve misyonlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirme ve terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımları koruma konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

HULUSİ AKAR DA TOPLANTIDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı. Akar oturumda, Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile sohbet etti.

AKAR, ASKER SELAMI VERDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konuların ele alınacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gitti. NATO Karargahı'nda bulunan Akar, savunma bakanlarına asker selamı yolladı.

Kaynak: AA