NATO'dan S-400 açıklaması: Sistemi, üye ülkenin savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyoruz

NATO Genel Başkanı Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin NATO'ya entegre edilmeyeceğini açıkladı.

NATO Genel Başkanı Jens Stoltenberg, Aralık 1987'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği (SSCB) lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) Rusya ve ABD'nin çekilmesini değerlendirdi.

"SİLAHSIZLANMAYI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Stoltenberg, NATO'nun 'yeni bir silahlanma yarışı istemediğini' vurgulayarak şöyle konuştu:

"İttifak, etkili uluslararası silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmasının önlenmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu nedenle, silah kontrolünü ve silahsızlanmayı kontrol etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. NATO aynı zamanda, Rusya'nın eylemleri mümkün kıldığı sürece yapıcı ilişkiler kurma yönündeki isteğini sürdürüyor."

NATO Genel Başkanı Jens Stoltenberg

S-400 AÇIKLAMASI

NATO Genel Başkanı Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında da bir açıklama yaptı. Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.