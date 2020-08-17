National Geographic Fotoğrafçısının Gözünden Kadınlar
Dünyaca ünlü National Geographic dergisinin ilk kadın fotoğrafçılarından Annie Griffiths 45 yıllık kariyeri boyunca 150'yi aşkın ülke gezdi, bu sürede dünya üzerindeki her kıtayı fotoğraflarla belgeledi ve yolu üzerindeki kadınların hikayelerini topladı.
17.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:03
Dünyaca ünlü National Geographic dergisinin ilk kadın fotoğrafçılarından Annie Griffiths 45 yıllık kariyeri boyunca 150'yi aşkın ülke gezdi, bu sürede dünya üzerindeki her kıtayı fotoğraflarla belgeledi ve yolu üzerindeki kadınların hikayelerini topladı
Kaynak: DailyMotion.com