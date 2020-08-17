National Geographic Fotoğrafçısının Gözünden Kadınlar Dünyaca ünlü National Geographic dergisinin ilk kadın fotoğrafçılarından Annie Griffiths 45 yıllık kariyeri boyunca 150'yi aşkın ülke gezdi, bu sürede dünya üzerindeki her kıtayı fotoğraflarla belgeledi ve yolu üzerindeki kadınların hikayelerini topladı.

Dünyaca ünlü National Geographic dergisinin ilk kadın fotoğrafçılarından Annie Griffiths 45 yıllık kariyeri boyunca 150'yi aşkın ülke gezdi, bu sürede dünya üzerindeki her kıtayı fotoğraflarla belgeledi ve yolu üzerindeki kadınların hikayelerini topladı Kaynak: DailyMotion.com