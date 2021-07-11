Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı
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Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı

Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

5 Temmuz'da başlayan şenlikler kapsamında birçok yetişkin ve çocuk tiyatrosu, çeşitli akrobasi ve sirk gösterileri, halk oyunları gösterilerinin yanı sıra sergiler, açık hava sanat atölyesi çalışmaları, eşek yarışları, trap atışı yarışları gibi birçok etkinlik 6 gün boyunca vatandaşlarla buluştu.

Şenliğin kapanışı ise Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan, duayen tiyatro sanatçılarının da rol aldığı "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli tiyatro gösterisiyle yapıldı.

Tiyatro Kare tarafından sergilenen "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli oyun sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedi tarzındaki oyununda, dağılan bir aileyi bir araya getirmek için yapılanlar işlendi.

Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Burcu Gül Kazbek, Arif Güney, Oral Özer, Meltem Özlevent ve Mahir Akgündoğdu'nun rol aldığı oyun, büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 6 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, dolu dolu bir şenlik geçirildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle bu yıl konserlerin yapılamadığını, ilerleyen yıllarda bu etkinliklerin de şenlik programı içerisinde yer alacağını belirten Akkaya, şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Akkaya, tiyatro grubu adına Sanatçı Nevra Serezli'ye bir plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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