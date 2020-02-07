Nasipse Olur'dan Beykoz Ormanlarındaki Minik Dostlara Destek!

07.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:01

'Nasipse Olur'un yapım şirketi Greenart Group, okuma provalarına katılarak kendilerine uğur getiren kedi 'Meloş'u sahiplenerek ona afişte de yer vermişti. Yapımcı Vahdet Erdoğan da Meloş adına 300 kg mamanın daha sokak hayvanlarına bağışlanacağını vurgulamıştı.

Filmin başrol oyuncusu Algı Eke, besleme esnasında duygulu anlar yaşayarak "Bu film çok güzel bir şeye vesile oldu. Vahdet Bey'in organize ettiği ve düşündüğü bir etkinlik. Ben kendimce zaten hayvanlara destek veriyorum. İki köpeğim bir kedim var. Ama sokak hayvanlarına da yardım etmek gerekiyor. Ufacık bir destek olduysa ne mutlu" dedi.

Haçiko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik, "O ufacık yardımlar, bir araya gelince kocaman oluyor. Vahdet Erdoğan ve film ekibinden teşekkür ediyorum. Biz 10 yıldır sokak aralarında, ormanlarda, gerekirse Ankara'da bu mücadeleyi veriyoruz. Yanımızda olan herkes çok kıymetli. Gerekli kısırlaştırmalar da yapılmayınca sayıca çoğalıyorlar. Herkes kendi kapısının önündeki hayvanları beslerse bize çok büyük yardımları olur. Meloş'a da teşekkür ediyorum, böyle bir şeye vesile oldu. Vahdet Bey'in bağışladığı mamanın 250 kiloluk kısmını da Elazığ'da deprem bölgesindeki canlarımıza göndereceğiz. Oradaki gönüllümüzden ihtiyaç duyulduğu haberini aldık" açıklamasında bulundu.

Oyuncu Yeşim Dalgıçer ise "Benim de bir köpeğim var. Bizim yaşayan canlıların sadece insanlar olmadığının farkına varmamız gerekiyor. Bu dünyayı paylaştığımız başka canlılar da var. Lütfen hepimiz üzerimize düşen görevi yapalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler