Naşide Göktürk kimdir? Naşide Göktürk kaç yaşındaydı?
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Naşide Göktürk kimdir? Naşide Göktürk kaç yaşındaydı?

Naşide Göktürk kimdir? Naşide Göktürk kaç yaşındaydı?
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Naşide Göktürk kimdir? son günlerde en çok aratılan konular arasında. Sanat camiasının önemli isimlerinden biri olan Naşide Göktürk, Aşkın Nur Yengi'nin "Haberci" albümünde yer alan "Allah Şahit" isimli şarkının söz ve müziğinin sahibidir. Peki, Naşide Göktürk kimdir? Naşide Göktürk kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde!

Naşide Göktürk kimdir? son günlerde en çok aratılan konular arasında. Sanat camiasının önemli isimlerinden biri olan Naşide Göktürk, Aşkın Nur Yengi'nin "Haberci" albümünde yer alan "Allah Şahit" isimli şarkının söz ve müziğinin sahibidir. Peki, Naşide Göktürk kimdir? Naşide Göktürk kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde!

NAŞİDE GÖKTÜRK KİMDİR?

Naşide Göktürk, 12 Mart 1960 yılında İstanbul'da doğan Türk şair, söz yazarı, besteci, yorumcudur.

Daha çok ilk albümüne adını veren "Yüreğim Rehin" adlı şarkısıyla tanınır. Çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada'da geçirdi. Yazmaya okul yıllarında başladı. Bir süre muhasebecilikle uğraştı. Ankara 'da bir kafe işletti. 1990'lı yılların ortalarında ilk albümünü çıkarttı. Yakın arkadaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, 27 Temmuz 2015 yılında Naşide Göktürk'e Akciğer ve Pankreas kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Akay'ın basında yer alan açıklamaları, sanat camiasını ve sanatçının milyonlarca hayranını derinden üzdü.

Naşide Göktürk kimdir? Naşide Göktürk kaç yaşındaydı?

Bir süre Bodrum'da özel hastanede akciğer kanseri tedavisi gören Naşide Göktürk, 30 Ağustos 2016 tarihinde öldü. Vasiyeti üzerine Bodrum'da defnedildi.

"Sakın Ha" ve "Yüreğim Rehin" gibi aşk bestelerini bir dönem nişanlısı olan oyuncu Altan Erkekli 'ye ithafen yazmıştır.

Ayrıca Aşkın Nur Yengi'nin "Haberci" albümünde yer alan "Allah Şahit" isimli şarkının söz ve müziği de Naşide Göktürk'e aittir.

Kitapları

  • Sesimi Ateşe Verdim
  • Son Çaylar
  • Yüreğim Rehin
  • Mavi Mavi Sevdim Seni
  • Tül Gibi
  • Pırlanta Peri
  • Savrulurken Seni Buldum
  • Albümleri
  • Yüreğim Rehin (1994)
  • Yüreğim Hâlâ Rehin (1996)
  • Kan Kırmızı (1998)
  • Kimsem Yok (Aralık 2000)
  • Unutmak İstiyorum (2003)
  • Çocukluğumu Uçuruyorum (2016)

NAŞİDE GÖKTÜRK KAÇ YAŞINDAYDI?

Naşide Göktürk 1960 doğumlu olup 2016 yılında 56 yaşında vefat etmiştir.

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