NASA, Mars'taki ilk helikopter uçuşundan görüntü paylaştı

Tarihinde bir ilke imza atan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin uçuşuyla ilgili yeni görüntü yayınladı.