NASA, Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda neler göndereceğini duyurdu
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NASA, Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda neler göndereceğini duyurdu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda Kızıl Gezegen'e neler göndereceğini açıkladı.

NASA, Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda neler göndereceğini duyurdu
07.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:01

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda Kızıl Gezegen'e neler göndereceğini açıkladı. 

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2030'lu yılların sonunda Mars'a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini ilk kez açıkladı. NASA'da görevli Chel Stromgren,  Mars'a gönderilecek uzay aracında marul ve salatalık tohumu, bunun yanı sıra dondurucunun da olacağını söyledi. Stromgren aynı zamanda astronotların 3 yıl sürecek yolculukta hareket edebilecekleri geniş bir alana sahip olacaklarını da belirtti.

10 TON AĞIRLIĞINDA İNSANLI UZAY ARACI

NASA'nın planına göre Kızıl Gezegen Mars'a 10 ton ağırlığında insanlı uzay aracı gönderilecek. NASA şu an için Mars'a yalnızca 1 ton ağırlığında araç gönderebilme kapasitesine sahip.


Kaynak: DHA

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