NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

19.10.2019 08:56

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı. Tarihte ilk defa kadın astronotlar aynı anda uzay yürüyüşü yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, uzay yürüyüşüne canlı yayınla bağlandı.

"ÇOK CESUR KADINLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve NASA Başkanı Jim Bridenstine'nin de katılımıyla NASA'nın ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne Beyaz Saray'dan canlı yayınla bağlandı. Trump, astronotları, "çok cesur kadınlar" olarak nitelendirdi.

ESKİ BATARYALARI DEĞİŞTİRECEKLER

Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, ekibin tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Astronot kadınlar, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere uzay yürüyüşünü başlatmıştı.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Tarihte uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ve sadece kadınlardan oluşan ekip, bir ilki gerçekleştirdi. NASA ise bu tarihi anları canlı olarak yayınladı.