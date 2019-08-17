Narmanlı Aşık Sümmani şenlikleri başladı

17.08.2019 16:27

'20.AŞIK Sümmani'yi Anma Şenlikleri' Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Samikale köyünde halk ozanları dinletisiyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nce Samikale köyünde Sümmani'nin türbesinin karşısındaki bir bahçede düzenlenen programa Narman Kaymakam vekili Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Aşık Sümmani'nin torunu Hüseyin Sümmanioğlu, Bursa Nenehatun Dernek Başkanı Rabia Gülen, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Halk ozanları Hüseyin Sümmanioğlu, İsrafil Taştan, Ali Serhati, Ertuğrul Ataç, Fuat Çerkezoğlu, Zakir Tekgül, Abubekir Zamani, Baki Çetin, Mevlüt Mertoğlu ve Beyzade Arslan, Sümmani'ye ait deyişleri saz ve sözleriyle dile getirdiler.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Aşık Sümmani'yi anma etkinliklerini bundan sonraki yıllarda daha da zengin programlarla devam ettireceklerini söyleyerek, ozanın evini de müzeye çevireceklerini belirtti. Aşık Sümmani'nin torunu Hüseyin Sümmanioğlu da, Aşık Sümmani'nin ülke genelinde tanıtımının sağlanması ve üniversitelerde de tez konusu olarak ele alınmasını istedi. Program; Sümmani'nin doğup büyüdüğü evi, köy mezarlığındaki türbesi ve bade içtiği Ablak Taşı ziyaretinin ardından akşam saatlerinde sanatçılar Edanur Kandil, Narmanlı Selim, Seda Avcıoğlu, Abdullah Erkal, İsmail Bingöl, Aysun Gültekin ve Grub Abdal konserleriyle son bulacak.

AŞIK SÜMMANİ KİMDİR?

1861 yılında Erzurum'un Narman ilçesi, Samikale köyünde doğan Aşık Sümmani, yine aynı köyde 1915 yılında hayatını kaybetmiş Erzurumlu Türk Halk Şairi'dir. Aşık Sümmani'nin asıl adı Hüseyin'dir. Kafkaslardan gelerek Erzurum'un Samikale köyüne yerleşen bir ailenin tek çocuğudur. Babası Kasımoğulları'ndan Hasan'dır. Aşık Sümmani, saz ve söz ustalığı sayesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok tanınan bir aşık olmuş, birçok çırak yetiştirmiştir.



Kaynak: DHA