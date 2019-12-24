Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu

24.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:40

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila eşliğinde arama yapılan kamyonetten 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde çıktı.

HOPARLÖRÜN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

Hoparlörün içinden çıkan 2 kilogram ağırlığındaki skunk ve sentetik cannabinoid maddelerine ekipler tarafından el konuldu. Olayla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı. -

Kaynak: İHA