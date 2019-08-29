Narenciye ihracatında beklenti 900 Milyon Dolar

29.08.2019 16:39

Selçuk'tan Tropikal Meyve İhracatı Hedefi

Narenciye üretimi ile ünlü İzmir'in Selçuk ilçesi katma değerli tarımsal ürün ihracatına hazırlanıyor. Bölgenin geleneksel tarım ürünleri nar, mandalin, nektarin, şeftali, ayvanın yanısıra pitaya (ejder meyvesi), avokado ve muz gibi alternatif ürünler de bölgenin ihraç ürünleri arasına girmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen son toplantı 28 Ağustos Çarşamba günü narenciye üretimi ile öne çıkan İzmir'in Selçuk ilçesinde yapıldı.

Selçuk Kaymakamlığı Konferans salonunda EYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin UÇAK moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Selçuk Kaymakamı Ekrem İNCİ, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa BAKAN, Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim ERDALLI, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Mühendisi Selim Kaplan, bölgesel üreticiler, ihracatçılar, depocular ve sektörel tüm paylaşlar katıldı.

Narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi'ndeki rekoltesi 2019/20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildiğini belirten Hayrettin UÇAK, bu yıl ürün kalitesinin iyi olduğunu ve 900 milyon dolar ihracat beklentileri olduklarını ifade etti. Narenciye ürünlerinde Selçuk bölgesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Uçak, "Üreticilerimizin ayağına giderek onların sorunlarını, taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün de Selçuk'ta tüm paydaşlar ile bir aradayız. Yönetim kurulumuz burada, arkadaşlarımız sürekli sahada. Bu çalışmalarımız ürün kalitesine ve dolayısıyla ihracata olumlu katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Uçak: "Üreticiyi bilinçlendirme kaliteyi getiriyor."

Ürün kalitesinin önemine dikkat çeken Uçak, kaliteyi yakalamanın, hem bölgesel hem de uluslararası alanda marka olmanın bilimsel yöntemle, ortak akılla atılacak adımlar ile mümkün olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle üretici bilgilendirme toplantılarının, uygun dönemlerde tüm bölgelerde devam edeceğinin müjdesini verdi.

Bölgenin geleneksel ürünlerinin yanı sıra, katma değeri yüksek ürünlere yönelen üreticileri de gördüklerini ifade eden Uçak, "Bugün burada bazı üreticilerimiz Selçuk'ta ejder meyvesi üretimi yaptığından bahsetti. Sayın Kaymakamımız Muz ve Avokado konusundaki çalışmaları belirtti. Bu tür alternatif ürünlere yönelmek de ihracatımıza olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

Selçuk'ta Muz ve Avokado Üretimi Hedefi

Toplantıya ev sahipliği yapan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk ilçesinin tarımsal alanda oldukça birikimli olduğunu ifade etti ve bu bölgede alternatif ürün üretimine yönelik hedefler hakkında bilgi verdi. İnci, "Antalya Valiliği'nin Tarım ve Orman Bakanlığı ile organize ettiği tarımsal teknik bilgilerin paylaşımını kapsayan bir proje kapsamında Antalya'da gittik. Tarımsal alanda ilçe olarak bilgi ve tecrübelerimizi aktardık, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalandık. Şimdi Selçuk'ta Muz ve Avokado üretimine yakında başlayabilir miyiz konusu üzerine çalışıyoruz. Deneme üretimlerine yakında başlanacak." şeklinde konuştu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ise üreticiye her zaman destek olduklarını belirterek, "İl ve ilçe tarım müdürlüklerimizin teknik elemanları üretim alanlarımızı kontrol ediyor ve hastalık ve zararlıların denetimini sağlıyor. Mücadele zamanlarında kitlesel bilgilendirme, kısa mesaj gönderimi yoluyla üreticilerimize ulaşıp gerekli bilgileri veriyoruz. Bununla birlikte isteyen tüm üreticiler bana istediği zaman ulaşabilir, bizler her zaman üreticinin yanındayız." şeklinde konuştu.

Ürün kalitesine vurgu yapan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, "Bu işi iyi yapan ülkelere baktığımızda üreticiden ihracatçıya kadar tüm paydaşların birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bizim de hem üreticinin hem ihracatçının kazanacağı bir sistem ile çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. Şen, "Artık neyi ve ne miktarda ürettiğiniz değil ne kadar kaliteli ürettiğiniz önem kazandı. Bu toplantılar ile bunları sağlayacağız." dedi

Kaynak: Bültenler