Narçiçeği nasıl yazılır? TDK'ya göre Narçiçeği mi, Nar çiçeği mi? Narçiçeği ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Narçiçeği". Peki, Nar çiçeği nasıl yazılır? TDK'ya göre Narçiçeği mi, Nar çiçeği mi yazılır?

Narçiçeği kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Narçiçeği TDK'ya göre nasıl yazılır? Nar çiçeği nasıl yazılır? Nar çiçeği mi, Nar çiçeği mi? TDK'ya göre Narçiçeği kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE NARÇİÇEĞİ NASIL YAZILIR? Nar çiçeği: Yanlış Narçiçeği: Doğru NARÇİÇEĞİ İLE ÖRNEK CÜMLELER Narçiçeği: (na'rçiçeği) 1. isim Parlak kırmızı renk. 2. sıfat Bu renkte olan: "Bu anda narçiçeği elbiseli kadın belirir." - Ahmet Muhip Dranas