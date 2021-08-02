Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 250 dönüm arazide etkili oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ankara'nın Nallıhan ilçesi Kuş Cenneti Akçabayır Mevkiindeki sazlık ve söğütlük alanda çıktı. Elektrik trafosundan atan kıvılcımların neden olduğu yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu.

Birçok kuş türünü barındıran turistik bölgedeki yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi, Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Nallıhan ve Beypazarı Orman İşletme ekipleri müdahalede bulundu. Nallıhan Kuş Cennetindeki ağaçlık alanda kuşların yuvalarının bulunması ise herkesi tedirgin etti.YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIYangına müdahale devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada "Nallıhan Kuş Cenneti'nde akşam saatlerinde sazlık ve söğütlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimizin söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince de destek verilmektedir" denildi.

Çıkan yangına 7 iş makinesi, 6 itfaiye aracı, 4 tanker ve 3 arazöz ile müdahale edilirken, Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye ekiplerine bağlı tankerlerin bölgeye gelmeye devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci