Nallıhan'da Kaya Parçaları Yola Düştü

Nallıhan'da Kaya Parçaları Yola Düştü

Nallıhan ilçesinde kaya parçalarının yola düşmesi sonucu 1 araçta hasar oluştu.

Nallıhan'da Kaya Parçaları Yola Düştü

Nallıhan ilçesinde kaya parçalarının yola düşmesi sonucu 1 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Aykut Gökaydın yönetimindeki otomobil, Sarıyar Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken, Çatalkaya bölgesinde yola kaya parçaları düştü.

Düşen kaya parçalarından birine çarparak üzerine çıkan otomobil, askıda kaldı. Araçta hasara neden olan olayı, sürücü yara almadan atlattı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et