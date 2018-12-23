Nallıhan'da Kaya Parçaları Yola Düştü
Nallıhan ilçesinde kaya parçalarının yola düşmesi sonucu 1 araçta hasar oluştu.
Nallıhan ilçesinde kaya parçalarının yola düşmesi sonucu 1 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Aykut Gökaydın yönetimindeki otomobil, Sarıyar Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken, Çatalkaya bölgesinde yola kaya parçaları düştü.
Düşen kaya parçalarından birine çarparak üzerine çıkan otomobil, askıda kaldı. Araçta hasara neden olan olayı, sürücü yara almadan atlattı.
Kaynak: AA