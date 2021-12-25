Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı

Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Olum - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cendere Mahallesi Eski Değirmen mevkiinde meydana geldi. Bölgede kazma ve küreklerle kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında tespit edilerek suçüstü yakalandı. Define aradıkları anlaşılan 3 kişi gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 2 el dedektörüne el konuldu. Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.


Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Hasan Olum - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title