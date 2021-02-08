Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat 2021 nakdi ücret desteği ne kadar?

Şubat nakdi ücret desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme tarihlerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat 2021 nakdi ücret desteği ne kadar?