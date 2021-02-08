Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat 2021 nakdi ücret desteği ne kadar?
Şubat nakdi ücret desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme tarihlerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat 2021 nakdi ücret desteği ne kadar?
Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği alan kişilerin beklediği haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada ödemelerin gerçekleştirileceği tarihi duyurdu.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı. Buna göre ücretsiz izin maaş desteği alan kişiler ocak ayının ödemelerini 9 Şubat 2021 Salı günü alacaklar. Ödemeler daha önceden belirtilen sistemde kayıtlı banka hesapları üzerinden yapılacak.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı. Kayıtlı hesabı olmayan kişiler ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecekler.
İŞSİZLİK MAAŞI VE KÇÖ NE ZAMAN ÖDENECEK?
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ise bu ay 5 Şubat'tan itibaren hesaplara yatacak.