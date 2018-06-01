Nagehan Alçı, Muharrem İnce'ye 2 Gün Sonra Cevap Verdi: Erdoğan'a da Sorarım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki gün Habertürk'te Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlamıştı. Yayın esnasında Nagehan Alçı ile Muharrem İnce arasında gergin anlar yaşanmıştı.

"BU SORUYU ERDOĞAN'A SORABİLİR MİSİN?"

Nagehan Alçı, İnce'ye "Sivas katliamına katliam demeyen Karamollaoğlu ile aynı ittikafta olmaktan rahatsız değil misiniz?" sorusunu yöneltmişti. İnce, Alçı'nın sorusuna "Bir şartla bu soruya yanıt veririm. Bu soruyu Erdoğan'a da sorabilir misin? Ben hiç Karamollaoğlu ile aynı partide siyaset yapmadım ama Erdoğan yaptı. Ben hep CHP'de siyaset yaptım." şeklinde yanıt vermişti.

Alçı, İnce'nin bu sorusunu yanıtsız bırakırken ikili arasında yaşanan bu diyalog sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

NAGEHAN ALÇI'DAN YANIT GELDİ

Konuyla ilgili bugün kaleme aldığı köşe yazısında Muharrem İnce'nin sorusuna cevap veren Alçı, şunları yazdı: "Muharrem İnce 2013 yılında Meclis'te Aleviler ile ilgili tam 3 dakika 28 saniye süren çok güzel bir konuşma yapmıştı. 'Biz Sünniler olarak Alevilerden özür dilemeliyiz. Cemevlerini savunmak için Alevi olmak gerekmez, insan olmak, demokrat olmak yeterlidir' diyordu İnce. Yayında bu sözlerini hatırlattım, kendisini tebrik ettim. Alevi konusunda Türk sağ geleneği ve AK Parti'nin bugüne kadarki yaklaşımını yanlış bulduğumu belirttim.

"MUHARREM İNCE TOPU TACA ATTI"

Öte yandan bu konuda böylesine demokrat olabilen bir siyasetçinin mensup olduğu partinin, 'Sivas katliam değildir, otelde perdeler yanmış, içerideki insanlar pencereleri açmadıklarından dolayı ölmüşlerdir' diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapması hakkında ne düşündüğünü sordum. Ancak bu soruya cevap vermek yerine 'Bunu Cumhurbaşkanı'na sorabilir misin' diyerek topu taca attı Muharrem İnce.

Ben buradan bir kere daha hatırlatmak isterim. Elbette sorarım ancak:

1- Zaten Aleviler konusunda AK Parti'nin tutumunu yanlış bulduğumu söyleyen benim.

2- 3 gün önce telaffuz edilen sözlerin sahibiyle birlikte sandığa gidecek olan sizsiniz."

"HAKKIMDA 130 BİN TWEET ATILMIŞ"

Ya o programa katılan ben değildim ya da post truth'u da aşıp anti truth evresine geçtik. Zira yer yer gerilimli ama saygı çerçevesi dışına çıkan hiçbir sözün zikredilmediği iyi bir program yaptık çarşamba akşamı. Ancak daha stüdyodan çıkar çıkmaz telefonlarım çalmaya başladı. Sanki Muharrem Bey ile bir düellodan çıkmışım gibi mesajlar yağıyordu. Bir tarafta tebrik edenler, öbür tarafta küfredenler. Hakkımda 130 bin kadar tweet atılmış.

Arkadaşlar, size bir hatırlatma yapayım: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim ve yaptığımız yayın da bir politik tartışma ya da açık oturum yayını değildi. Evet benim de bir politik kimliğim var, bilindiği gibi liberal-demokrat bir yazarım. Ama o yayında ben Muharrem İnce'ye sadece sualler soran bir gazeteciden ibarettim…"