Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı
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Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

- Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgede nadir rastlanan ve doğada ölü olarak getirilen porsuk, vaşak ve su samuru gibi hayvanlara tahnit uyguladı.

- Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgede nadir rastlanan ve doğada ölü olarak getirilen porsuk, vaşak ve su samuru gibi hayvanlara tahnit uyguladı.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavi sırasında ölen ya da doğada ölü bulunan yaban hayvanlarını tahnit yöntemiyle adeta yeniden mumyalaştırıyor. Özelikle nesli tükenen, nesli tehlike altında olan ve çok nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulayan Prof. Dr. Aslan, bu sayede yaban hayvanların bölgedeki habitatının kayıtlara geçmesini sağlıyor. Özelikle Van Gölü Havzası'nda çok nadir rastlanan ve genellikle de trafik kazası sonrası ölü olarak merkeze getirilen porsuk, vaşak ve su samuruna tahnit uygulandı.

"Bölgede yaşayan hayvanlar literatüre geçiyor"

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Bölgedeki yaban hayvanlarının doğada tutunmasını ve doğaya dönmesi için belirli kurumlarla koordinasyonlarının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Son zamanlarda Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile beraber doğaya tutunamamış hayvanların buradaki tedavisini yapıp tekrar doğaya kazandırmaktaydık. Yalnız rehabilitasyon merkezlerinin amaçlarından biri de nesli tükenmekte olan hayvanları ve bu bölgedeki habitat şeklini yansıtmak için bize gelen ölü hayvanların hangi bölgeden geldiğine dair kayıtlara geçmesini sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattık. Bu kapsamda son bir yıl içerisinde iki vaşak, iki yaban keçisi, birer porsuk, su samuru ve ayı yavrusu doğada ölü olarak bize getirildi. Buradaki amacımız hem ölüm nedenlerini öğrenerek çözüm üretmek hem de bu bölgede hangi hayvanların yaşadığını literatüre geçirmektir" dedi.

"Ölüm nedenleri gerekli yerlere rapor edilecektir"

Su samuru ve porsukların doğada çok az görülen hayvanlar olduğunu dile getiren Aslan, "Az görülmesi nesli tükendiği anlamında değil, insanlarla temas halinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bunlar genellikle gece hareket halinde olan hayvanlardır. Trafik kazasında ölen bir porsuk Bitlis'ten bize getirildi. Dolayısıyla su samurunun Bitlis'te yaşadığı ve orada gerekli önlemlerin alması için ilgili birimlerle koordinasyon haline geçilecektir. Hakkari'den trafik kazasında ölen iki vaşak getirildi. Vaşağın artık bu bölgede yaşadığının ve ölüm nedenleri de gerekli yerlere rapor edilecektir. Bu hayvanlar bundan sonra bize yaralı olarak da gelebilir. Bu yüzden çalışmalarımızı önceden yürütmekteyiz" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı
Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı
Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı
Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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