06.09.2019 23:49

Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali, Balıkesir'in Edremit ilçesinde katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı.

Festivalde 35 sivil uçak ve Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri uçağı SOLOTÜRK gösteri yaptı. Uçakların gösterilerini izlemek isteyen 10 bin kişi Akçay kordonunu doldurdu.

Akçay sahilinde uçuş okullarının ve sivil pilotların yakın geçişleri ve gösteri uçuşları, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Özellikle Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Gürer'in gösterisi büyük ilgiyle izlendi.

Festival kapsamında 35 sivil uçak, 1 gyrocopter gösteri uçuşu yaptı.

Festival, Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri uçağı SOLOTÜRK'ün gösterisiyle sona erdi.

Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin her geçen yıl daha da kapsamlı olduğunu ve bundan dolayı kendisini mutlu hissettiğini söyledi.

Kalabalığın festivali izlemek için Akçay kordonunu doldurduğunu ifade eden Kuşçuoğlu, "Yaz sezonunun sona erdiği şu günlerde festival bölgemize iki günlük de olsa hareketlilik getirdi. Bundan sonraki yıllarda da festivali daha kapsamlı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan da sivil havacılığın önemini vurguladığı konuşmasında, ailelerin çocuklarını sivil havacılık bölümlerine göndermeleri önerisinde bulundu.

Kaynak: AA