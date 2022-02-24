Müzisyen Sicimoğlu'ndan "Deniz ve toprak çöp sepeti değil" uyarısı

KONYA (AA) - İklim Şurası'nın konuşmacılarından müzisyen, program yapımcı ve sunucu Su Ayhan Sicimoğlu, Türkiye'nin özellikle deniz kirliliği konusunda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Deniz ve toprak çöp sepeti değil." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'nda "İlk Kim Değişiyor" paneline konuşmacı olarak katılan Sicimoğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İklim değişikliğinin etkilerine yakından şahit olduğunu çocukluğundan örnek vererek anlatan Sicimoğlu, "Çocukluğumu saymazsam gördüğüm 50 senede bilinç yoktu. İklimin nasıl değiştiğini, karın yerde iki ay kaldığını, buzdan yürünemediğini hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

İklim Şurası'nın güzel bir başlangıç olduğunu belirten Sicimoğlu, şuranın düzenlendiği Konya'nın da iklim değişikliğinden etkilendiğini dile getirdi. Sicimoğlu, "Yağmur yağınca kış geldi diyeceğiz. Konya'ya geldim şubat ayındayız, kürk manto getirdim ama kışlık ceketle dolaşıyorum. Konya, Anadolu'nun en soğuk yerlerinden biri. Bu değişim çok ürkünç ve kendi gözlerimle gördüm." dedi.

Sicimoğlu, Bosna Hersek'te bir restoranda su siparişi verdiğinde, masasına bir bardak su getirilmesini şaşkınlıkla karşıladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yarın ne olacak belli olmaz. Belki hava parayla satın alınacak, 'Ağabey bir litre oksijen versene.' diyeceksin. İklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada net hissediyorum ama ülkemizde biraz daha fazla görüyorum itiraf edeyim, iyimser olmayayım. Bilhassa deniz kirliliğinde sıkıntıdayız. Bir mesaj vereyim, 'Sevgili dostlar, deniz ve toprak çöp sepeti değil.' Elinizde çöp var, 'Attım görünmez oldu.' diye düşünüyorsunuz, hayır. Halının altına süpürdün, halının altı çöp oldu. Bir gün halıyı kaldırdığında temizleyemeyeceğin kadar çöple karşılaşacaksın."

Japonya'da çöp sepeti bulamadığını, elindeki kağıtları nereye atabileceğini sorduğu kişiden "Evinize götürün, ayrışımlı çöpünüze atacaksınız." yanıtını aldığını belirten Sicimoğlu, çöpten enerji üretimine yatırım yapılmasının da önemli olduğunu söyledi.