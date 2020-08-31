Müzik çalışanlarından kısıtlama kararı ertelensin talebi
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Müzik çalışanlarından kısıtlama kararı ertelensin talebi

Müzik sektöründe çalışan sanatçılar, İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge kapsamında eğlence mekanları ve düğün salonları gibi toplu organizasyon etkinliklerinde canlı müzik ve performans yapılmasına yönelik getirilen kısıtlama kararının ertelenmesini istedi.

Müzik çalışanlarından kısıtlama kararı ertelensin talebi
31.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:28

Müzik sektöründe çalışan sanatçılar, İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge kapsamında eğlence mekanları ve düğün salonları gibi toplu organizasyon etkinliklerinde canlı müzik ve performans yapılmasına yönelik getirilen kısıtlama kararının ertelenmesini istedi.

Eğlence mekanları ve düğün salonlarında canlı müzik ve performans yapılmasına getirilen kısıtlama kararına tepkilerini dile getiren MÜZİK-SEN Genel Başkanı İpek Koçyiğit, "Müzik ve sahne emekçilerinin meslek kuruluşu olarak yöneticilerimizden beklentimiz, düğün salonları ve diğer müzikli iş yerleri için getirilen kısıtlamaların bir an önce kaldırılarak, bu iş yerlerinde emeği ile çalışanların tekrar işlerine kavuşturulması ya da bu tür iş yerlerinde kayıt dışı çalıştırılması nedeniyle hiçbir haktan yararlanamayan müzik ve sahne emekçilerine gerekli maddi desteğin bir an önce sağlanmasıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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