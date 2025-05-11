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"Müzevir Müzeyyen", "Kemikkıran Kadriye" ve "İğneci Handan" hangi dizide yer alan karakterlerdir?

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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Müzevir Müzeyyen", "Kemikkıran Kadriye" ve "İğneci Handan" hangi dizide yer alan karakterlerdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Müzevir Müzeyyen", "Kemikkıran Kadriye" ve "İğneci Handan" hangi dizide yer alan karakterlerdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Müzevir Müzeyyen", "Kemikkıran Kadriye" ve "İğneci Handan" hangi dizide yer alan karakterlerdir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"MÜZEVİR MÜZEYYEN", "KEMİKKIRAN KADRİYE" VE "İĞNECİ HANDAN" HANGİ DİZİDE YER ALAN KARAKTERLERDİR?

A: Kaygısızlar

B: Mahallenin Muhtarları

C: Süper Baba

D: Kurtlar Vadisi

Cevap: B

YARIŞMACI HAKKINDA

'Müzevir Müzeyyen', 'Kemikkıran Kadriye' ve 'İğneci Handan' hangi dizide yer alan karakterlerdir?


Bilal Yasir Küççük kimdir?

Bilal Yasir Küççük 21 yaşında, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim hayatına devam eden Bilal Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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