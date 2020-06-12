Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
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Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı

Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yıldız tutuklandı, Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:53

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteciler Dükel ve Yıldız ile astsubay E. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulandılar.

YILDIZ TUTUKLANDI, DÜKEL SERBEST

Söz konusu isimlerden Yıldız ve E.B, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı

Güncel Manşet

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