"Mutlu kent" Sinop'ta yaz sezonu öncesi düşen vaka sayıları turizmcilerin umutlarını artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı ve doğal güzellikleri ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Sinop'ta, yaz sezonu öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan düşüş, turizmcileri mutlu etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı ve doğal güzellikleri ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Sinop'ta, yaz sezonu öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan düşüş, turizmcileri mutlu etti.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, tabiat parkları, uzun sahilleri ve temiz deniziyle yaz sezonunda bölgenin en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Sinop'ta, Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı Kovid-19 vaka haritasına göre 100 binde 167 vaka görülen kentte, turizmciler yaz sezonundan umutlu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, Sinop'un bir turizm kenti olduğuna işaret ederek, bu nedenle yaz sezonu öncesi vaka sayılarında yaşanan düşüşü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da kentte önemli bir hareketlilik beklediklerini vurgulayan Çobanoğlu, turizm sektörü olarak yeni sezonu iple çektiklerini dile getirdi.

-"Açık alanlarımızın fazlalığı bizim için büyük avantaj"

Çobanoğlu, Kovid-19 süreci nedeniyle insanların artık kapalı alanlara girmeyi pek tercih etmediklerini anımsatarak, Sinop'un bu açıdan avantajlı kentler arasında yer aldığını aktardı.

Yaz sezonunun deniz ve kum sezonu olarak da değerlendirildiğini ifade eden Çobanoğlu, "Bu anlamda, kent merkezimizin üç tarafı denizle çevrili olmasından dolayı insanların denize ve sahillere ulaşımları çok kolay. Deniz kenarlarında açık alanlarda tesislerimiz bulunuyor. İnsanlar bu tesislerde açık alanlarda rahatça oturabiliyor. Açık alanlarımızın fazlalığı bizim için büyük avantaj" dedi.

"Geçen seneden daha uzun bir yaz sezonu beklentimiz var."

Çobanoğlu, deniz ve sahillerin yanı sıra tabiat parklarının da turizm açısından ayrı bir önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnceburun, Akliman, Hamsilos, şelaleler bunların hepsi insanlara açık havada yürüyüş ve oturma imkanı sunuyor. İnsanlar buralarda rahatlıkla yürüyüş ve gezinti yapabilir. Tabii bu tür imkanlara ve doğal güzelliklere sahip olmamız, yaz sezonu öncesi düşen vakalarla birlikte bizi umutlandırıyor. Haziran ayı gibi başlayacak yoğunluğun ekim ayına kadar devam edeceğini ön görüyoruz. Açıkçası geçen seneden daha uzun bir yaz sezonu beklentimiz var."

Çobanoğlu, Kovid-19 salgınının devam ettiğini de hatırlatarak, sektör olarak tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini vurguladı.

"Biz bu noktada tedbirleri asla elden bırakmayacağız." diyen Çobanoğlu, "Şimdiden gelecek tüm misafirlerimize de çağırımız olsun. Lütfen kurallara uyalım. Güzel ve huzurlu bir tatilin yanında aynı zamanda sağlıklı bir tatil geçirelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu