Mut'ta muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi
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Mut'ta muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

07.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:34
Mut'ta muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

Mut ilçesinde muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Mut ilçesinde muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Kaymakam Fatih Erdoğan, Mut Ziraat Odası Konferans Salonu'ndaki toplantıda kırsalda devletin eli ve ayağı olan muhtarların afetler konusunda bilgilendirilmesinin önemini anlattı.

Eğitimde muhtarlara olası afetlere karşı, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulundukları ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde ayrıca "deprem anında unutulmaması gerekenler", "afet ve acil durum çantası" ve "deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar" konularında bilgiler aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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