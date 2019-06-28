Musul Barajındaki Suların Çekilmesi, 3.400 Yıllık Bir Sarayı Ortaya Çıkardı

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı son günlerde, sınır komşumuz olan Irak'ta ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Bu kuraklık, arkeologların esrarengiz bir imparatorluğu keşfetmesine yol açtı. Musul barajındaki su seviyesinde yaşanan azalma, haklarında çok az bilgiye sahip olunan Mitanni İmparatorluğu'na ait olan tam 3.400 yıllık bir sarayın kalıntılarını ortaya çıkardı.

İlk olarak geçtiğimiz yıl, suların çekilmesiyle ortaya çıkan bu kalıntılar, su seviyesinin daha fazla azalmasıyla birlikte biraz daha gün yüzüne çıkmış oldu. Araştırmalarını sürdüren arkeolojik ekip, bu kalıntıların Mitanni İmparatorluğu'ndan kalan son kalıntılar olduğunu ve bu kalıntıların korunması gerektiğinin altını çizdiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Tübingen Üniversitesi'nden arkeolog Ivana Puljiz, Orta Doğu'nun antik dönemlerinin hala çok bilinmediğini ifade ederek Mitanni İmparatorluğu'nun başkentinin bile hala bilinmediğini söyledi.

Keşfedilen sarayın içerisinde, üzerinde çivi yazıları bulunan 10 adet kil tabletin bulunduğunu söyleyen Puljiz, sarayın duvarlarında da milattan önce 2000'li yıllardan kaldığı düşünülen resimlerin olduğunu açıkladı. Bu resimlere, antik Ortadoğu'da yapılmış olan neredeyse tüm saraylarda denk geldiklerini söyleyen Puljiz, bu resimlerin bozulmamış olarak bulunmuş olmasının çok büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Araştırma ekibi şimdi, elde edilen bu kil tabletleri Almanya'da çözmeye çalışacak. Bu tabletlerde bulunan yazıların çözülmesinin, hem Mezopotamya hem de Mitanni İptaratorluğu'nun gizemlerini biraz daha aydınlatılacağı düşünülüyor.