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Müstakil evi saran alevler geceyi aydınlattı

Müstakil evi saran alevler geceyi aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 ay önce vefat eden Veli Önal'a ait evde başlayan yangın paniğe yol açtı. geceyi aydınlatan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Kullanılmayan müstakil ev ise kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

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