Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun koronavirüsle ilgili paylaşımına tepki göstererek, "Keşke kendi ülkesinden nefret etmenin, cahilliğin, etkileşim bağımlılığının tedavisi olsaydı" ifadeleriyle cevap verdi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu kendi sosyal medya hesabından bir imada bulundu. Muratoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının, IMF'nin koronavirüsle destek olan ülkelere ekonomik yardımda bulunacağını açıklamasıyla paralel yaşandığı imasında bulundu.Muratoğlu'nun bu tepkisine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan sert tepki geldi.

SÖZCÜ YAZARI İMADA BULUNDU

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Dünya Bankası koronavirüsle mücadele eden ülkelere 12 milyar dolar bütçe ayırınca...IMF koronavirüsle mücadele edenlere 50 milyar dolar kredi açıklayınca...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" ifadelerine yer verdi.

VARANK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Mustafa Varank, Sözcü yazarının bu paylaşımına, "IMF açıklamayı yapalı 6 gün oldu. Keşke kendi ülkesinden nefret etmenin, cahilliğin, etkileşim bağımlılığının tedavi olsaydı" sözleriyle yanıt verdi.