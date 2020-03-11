Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
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Mustafa Varank, Türkiye, Sözcü, Güncel

Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun koronavirüsle ilgili paylaşımına tepki göstererek, "Keşke kendi ülkesinden nefret etmenin, cahilliğin, etkileşim bağımlılığının tedavisi olsaydı" ifadeleriyle cevap verdi.

11.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:35
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu kendi sosyal medya hesabından bir imada bulundu. Muratoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının, IMF'nin koronavirüsle destek olan ülkelere ekonomik yardımda bulunacağını açıklamasıyla paralel yaşandığı imasında bulundu.Muratoğlu'nun bu tepkisine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan sert tepki geldi.

SÖZCÜ YAZARI İMADA BULUNDU

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Dünya Bankası koronavirüsle mücadele eden ülkelere 12 milyar dolar bütçe ayırınca...IMF koronavirüsle mücadele edenlere 50 milyar dolar kredi açıklayınca...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" ifadelerine yer verdi.

VARANK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Mustafa Varank, Sözcü yazarının bu paylaşımına, "IMF açıklamayı yapalı 6 gün oldu. Keşke kendi ülkesinden nefret etmenin, cahilliğin, etkileşim bağımlılığının tedavi olsaydı" sözleriyle yanıt verdi.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.

Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı

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Mustafa Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı

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