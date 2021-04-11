MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da uçaktan indikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da uçaktan indikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Bir süre sonra taburcu olduktan sonra partililerle bir araya gelen Sarıgül, "Gıda zehirlenmesi yaşadım. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür ve dua etsek azdır. 3 saat önce gerçekten bir sağlık problemiyle karşı karşıyaydım" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Sabah saatlerinde uçakla Batman Havalimanı'na inen Sarıgül, rahatsızlandı. Bunun üzerine Sarıgül, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede Sarıgül'ün gıda zehirlemesi geçirdiği belirlendi. 3 saatlik tedavisinin ardından taburcu olan Sarıgül, partisinin Batman İl Kongresi'nin yapıldığı düğün salonuna geldi.

Kongrede sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sarıgül, gıda zehirlenmesi geçirdiği ifade ederek, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti. Sarıgül, "Bugün büyük heyecanla, büyük gururla Batman'a gelmenin onurunu yaşıyoruz. Biraz gecikmeli geldim. Allah, hepimize önce sağlık versin. Gıda zehirlenmesi yaşadım. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür ve dua etsek azdır. 3 saat önce gerçekten bir sağlık problemiyle karşı karşıyaydım. Allah'ıma hamdolsun ki bugün bu güzel ilimizde, mütevazı ilimizde insanları yiğit olduğu mert olduğu Batman'dan bütün ulusa seslenmenin gurunu yaşıyorum" dedi.

MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Hande Ataizi Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Diego Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MUSTAFA SARIGÜL, BATMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:11:37. #1.14#
title