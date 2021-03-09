Mustafa Sarıgül, babasını anlattığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
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Mustafa Sarıgül, babasını anlattığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

09.03.2021 23:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:13

Türkiye Değişim Partisi kurucu Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çıktığı televizyon programında canlı yayın sırasında babasını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yakın zamanda Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluşunu resmen ilan eden ve teşkilat çalışmalarına başlayan Mustafa Sarıgül, tv100 ekranlarında Okan Bayülgen'in sunduğu 'Nokta' programına konuk oldu. Sarıgül, programda babasını anlattığı dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı.

"BABA BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Sarıgül babasını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Hiç unutmam hafta bir gün uçak geçerdi. Bende ateş böceğini elime alır üfleyip şöyle derdim; 'Teyyare teyyare babama selam söyle.' Bir gün baban geldi dediler, ben kaçtım. Babamı tanımıyorum ki. İstanbul'a geldik. Biz tek odada kaldık. Annem, babam ve ben. Baba önemlidir. Baba kim biliyor musunuz? Baba evin direğidir. Baba o mutfağın kaynamasını düşünür. Baba çocukları yatağa girmeden yatağa giremez. Baba başka bir şeydir."

Mustafa Sarıgül, babasını anlattığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Yorumları (1)
HAY DAAA: bu da isi arabeske bagladi
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