Mustafa Sandal, Yeni Aşkını Sosyal Medya Hesabından İlan Etti
Adı bir çok isimle anılan Mustafa Sandal, kendisinden 20 yaş küçük aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.
10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra adı bir çok isimle anılan Mustafa Sandal, mutluluğu kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup'ta buldu.
PAYLAŞTIĞI VİDEOYLA HAYRANLARINA DUYURDU
Mustafa Sandal'ın, kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Sandal, çıkan bu iddiaları paylaştığı videoyla doğruladı.
AŞK İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın bir butik sahibi olan ve kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup, ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde magazin basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. Çıkan bu iddiaların ardından Sandal, ilk kez sosyal medya sayfasından sevgilisiyle birlikte olduğu anlara dair bir video yayınladı. Böyle Sandal, hakkında çıkan aşk iddialarını doğrulamış oldu.
"İLK SİZİNLE TANIŞTIRIYORUM"
Instagram hesabının hikaye bölümünden videosunu paylaşan Mustafa Sandal, paylaşımına "Söz verdiğim gibi ilk sizinle tanıştırıyorum" ifadelerini kullandı.
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Yuhhh 20 ne be 5 yas kucuge baksak subyanci oluyozCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sanatçılar niye paylaşırlar ki çok saçma.. zaten bir şekilde ogreniliyor...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAM SANKI KADININ ZORUYLA PAYLASMIS GBI HATTA KADIN YAZMIS GIBI OLE BI BAKISCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mustafa nasil da utaniyor yavrum...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sizin Askiniz ve sevginiz batsinCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır