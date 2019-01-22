Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ilişkiye dair yeni fotoğraflar yayınlandı.

İKİ AYDIR BİRLİKTE OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde bir butik sahibi olduğu öğrenilen Melis Sütşurup ile olan ilişkisini sosyal medya sayfasından duyurmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat bu ilişkinin yeni olmadığı Sandal'ın yaklaşık olarak iki aydır Sütşurup'la birlikte olduğu iddia edildi. İlişkiye dair çıkan yeni fotoğraflar ise bu iddiaları kanıtlayacak cinsten. İki farklı fotoğraf karesinde görüldüğü gibi ilk fotoğrafta Sütşurup'un saçlarının sarı diğer fotoğrafta ise bakır renginde olduğu görülüyor.

PAYLAŞTIĞI VİDEOYLA HAYRANLARINA DUYURMUŞTU

Mustafa Sandal'ın, kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Sandal, çıkan bu iddiaları paylaştığı videoyla doğrulamıştı.