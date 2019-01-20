Mustafa Sandal, Sosyal Medya Hesabından Aşkını İlan Etti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup aşk yaşadığını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımıyla ilan etti.

AŞK İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın bir butik sahibi olan ve kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup, ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde magazin basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. Çıkan bu iddiaların ardından Sandal, ilk kez sosyal medya sayfasından sevgilisiyle birlikte olduğu anlara dair bir video yayımladı. Böyle Sandal, hakkında çıkan aşk iddialarını doğrulamış oldu.

"GÜL GİBİ KIZI KAPMIŞ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden videosunu paylaşan Mustafa Sandal, paylaşımına "Söz verdiğim gibi ilk sizinle tanıştırıyorum" ifadelerini kullandı. Mustafa Sandal'ın aşk ilanına takipçileri de sessiz kalmadı. Mustafa Sandal'ın videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Mustafa Sandal gül gibi kızı kapmış" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çok yakışmışsınız gerçekten." yorumunu yaptı.