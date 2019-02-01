Mustafa Sandal Kendisinden 19 Yaş Küçük Sevgilisini Arkadaşlarıyla Tanıştırdı

49 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde kendisinden 19 yaş küçük yeni sevgilisini sosyal medya hesabından duyurdu. Sandal bu sefer de yeni sevgilisi Melis Sütşurup'u arkadaşlarıyla tanıştırdı.

VİDEO İLE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın bir butik sahibi olan 28 yaşındaki Melis Sütşurup ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde magazin basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. Çıkan bu iddiaların ardından Sandal, ilk kez sosyal medya sayfasından sevgilisiyle birlikte olduğu anlara dair bir video yayınlamıştı.

YENİ AŞKINI ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRDI

Uçankuş'un haberine göre; ünlü şarkıcıdan yeni bir hamle geldi. Aşkını tüm sevenlerine ilan eden Sandal, şimdi de Sütşurup'u arkadaşlarıyla tanıştırdı.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

48 yaşındaki Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup 1990 doğumlu. Mustafa Sandal gibi başından bir evlilik geçmiş olan Melis Sütşurup'un bir oğlu var.