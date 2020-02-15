: Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

15.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:17

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalı üzerinden yaptığı programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sandal, Cem Yılmaz'ın yeni ilişkisi hakkında herkesi şaşkına çeviren bir yorum yaptı.

"BENİ BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİNE SOKMA"

Yeni projelerinden bahseden Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile olan ilişkisini bitirdikten sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla ilgili soru üzerine de çarpıcı açıklamalar yaptı. Magazin gündemine bomba gibi düşen yeni ilişki hakkında konuşan Sandal, şunları söyledi: Bu sandal her türlü deniz şartlarında böyle selametle seyredebilir ama o Bermuda Şeytan Üçgeni'ne sokma beni. Bu sorunun cevabı Cem, Cem... O Cem Yılmaz! Dolayısıyla Cem doğru tartıp, biçip, ölçmeden hiçbir şey yapmaz. Normal standart insanda 28 tane tilki vardır Cem'de 2863 tane var.O tartar, biçer, ölçer ve hata payı çok azdır. O tartıp, ölçüp, biçip oradan da gönlüne aktarmıştır. Gönlünden de oraya aktarmıştır. Vardır bir bildiği. Serenay Sarıkaya'yı da tanımadım bilmiyorum sadece bir kere 'Merhaba' demişliğimiz var."

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