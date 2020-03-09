Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması - Magazin
Mustafa Sandal, O Ses Türkiye, Türkiye, Magazin

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması

Yıllar önce O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Mustafa Sandal, konuk olduğu bir programda "O bir müzik yarışması değil, jüri şovu" diyerek Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

09.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:09
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Müzik yarışmalarından bahseden Sandal, bir dönem jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'ye ağır göndermelerde bulundu.

"O SES TÜRKİYE JÜRİ ŞOVU"

2012 ve 2013 yıllarında O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, önceki gün katıldığı programda "Türkiye'de gerçek anlamda bir müzik yarışması yok" diyerek şu sözlerle Acun Ilıcalı ve diğer jüri üyelerine gönderme yaptı: "Benim de ilk iki sene jürisi olduğum dönemden itibaren hiçbir zaman müzik yarışması değildi. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O aslında bir jüri şovu ve eğlence programı."

"IŞIKLAR SÖNDÜĞÜNDE HERKES KÖŞEYE ÇEKİLİYOR"

Oradan takım kurulurken ben bunu ilk andan itibaren yarışmacılara çok net anlatıyordum. Burası bir deneyim, buradan keyif almaya bakın diye. Burada ışıklar söndüğünde sona gelindiğinde herkes kendi köşesine çekilecek ve siz bir boşluğa düşeceksiniz. Burada olanların farkında olursanız düştüğünüzde de o mesafeniz o kadar kısa olur. Türkiye'de gerçek anlamda bir yetenek yarışması yok."

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Magazin
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Magazin
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Magazin
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Magazin
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Magazin
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Magazin
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman Levent Can Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:08:09. #1.14#