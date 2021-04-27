Mustafa Sandal, A Milli Takım için şarkı yapacak

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2021'de mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımı için şarkı yapacak. Sandal, bu haberi de Instagram hesabından verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Mustafa Sandal, Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşarak A Milli Takım için Avrupa Şampiyonası şarkısı hazırlıklara başlayacağını duyurdu.

"KIYMETLİ MİLLİ GÖREVE BENİ LAYIK GÖRDÜLER"

Sandal Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "2002'de hocama ve Milli Takım'a Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonasında Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır."

Şarkıcıya ilk destek ise uzun süredir birlikte olduğu Melisa Sütşurup'dan geldi. Sütşurup sevgilisinin paylaşımına "Gururluyuz" yorumunu yaptı.