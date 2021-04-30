Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Mustafa Keser biyografisi!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Mustafa Keser araştırılmaya başlandı. Türk ses sanatçısı ve bestecisi olan Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Mustafa Keser nereli, mesleği nedir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Mustafa Keser hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Mustafa Keser araştırılmaya başlandı. Türk ses sanatçısı ve bestecisi olan Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser kaç yaşında? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Mustafa Keser nereli, mesleği nedir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Mustafa Keser hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser 1 Ocak 1945 yılında Maden, Elazığ'da doğan, Türk ses sanatçısı, bestecidir.

KARİYERİ

Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır.

Televizyon programları;

• "Mustafa Keser Sizlerle" (Kanal 6, Samanyolu TV, Flash TV ve TRT Müzik )

ÖZEL HAYATI

Mustafa Keser evlidir ve üç oğlu vardır.