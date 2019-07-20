Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu!
Fransız Film Arşivi'nde bulunan ve üç yıl önce AP ajansı tarafından abonelerine servis edilen Mustafa Kemal Atatürk'e ait 89 yıl önce kaydedilen videoyu gazeteci Soner Yalçın, "Bu görüntüleri ilk kez gördüm" ifadesiyle sosyal medyadan paylaşınca, yeniden gündem oldu.
Gazeteci Soner Yalçın, Mustafa Kemal Atatürk'ün beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Orman Çiftliği'nde gezdiği ve görevlilerde bilgi aldığı anların kaydedildiği bir video paylaştı.
Ayrıca, dönemin ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in Atatürk'ün yanında olduğu da görüntülere yansıyor.
Videoda, bir görevli melez bir sığır hakkında Atatürk'e bilgi veriyor.
FRANSIZ FİLM ARŞİVİNDEN BULUNMUŞTU
Sığırın türü hakkında bilgi veren görevli, Atatürk'ün sorularını da yanıtlıyor. Videoda Atatürk'ün büyükbaş hayvanları sevdiği de görülüyor.
Soner Yalçın'ın "Bu görüntüleri ilk kez gördüm" diyerek paylaştığı video, Fransız Film Arşivi'nden bulunmuş ayrıca üç yıl önce AP ajansı tarafından da abonelerine servis edilmişti.
SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ
Görüntüler, Yalçın'ın paylaşımıyla yeniden dolaşıma girdi.
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