Mustafa Ceceli - Tut Elimden sözleri! 'Tut Elimden' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Mustafa Ceceli - Tut Elimden sözleri! 'Tut Elimden' şarkı sözleri nelerdir?

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Mustafa Ceceli - Tut Elimden sözleri! 'Tut Elimden' şarkı sözleri nelerdir?

Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Tut Elimden geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklenmişti. Kısa sürede 2 milyon izlenmeyi geçen şarkı 50 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli - Tut Elimden sözleri nelerdir? Tut Elimden şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...

12 Kasım 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Mustafa Ceceli - Tut Elimden şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MUSTAFA CECELİ - TUT ELİMDEN ŞARKI SÖZLERİ

Tut elimden yürü benle

Kapat kulağını sen de

Kim ne söylerse dinleme

Ben sana hasret

*****

Sen yokken dünyam karanlık

Nasıl sevdim bilmiyorsun

Bir gün olmaz her gün

Bu can senin olsun

*****

Resimlerimize baktım

Ama ne çare

Sevdim seveli uyku girmez gözüme

Kanepenin köşesinde Sabahlıyorum

Gel yarim gel

Seni seviyorum

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