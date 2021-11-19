Mustafa Ceceli - Tut Elimden sözleri! 'Tut Elimden' şarkı sözleri nelerdir?

12 Kasım 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Mustafa Ceceli - Tut Elimden şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MUSTAFA CECELİ - TUT ELİMDEN ŞARKI SÖZLERİ

Tut elimden yürü benle

Kapat kulağını sen de

Kim ne söylerse dinleme

Ben sana hasret

*****

Sen yokken dünyam karanlık

Nasıl sevdim bilmiyorsun

Bir gün olmaz her gün

Bu can senin olsun

*****

Resimlerimize baktım

Ama ne çare

Sevdim seveli uyku girmez gözüme

Kanepenin köşesinde Sabahlıyorum

Gel yarim gel

Seni seviyorum

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet