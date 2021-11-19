Mustafa Ceceli - Tut Elimden sözleri! 'Tut Elimden' şarkı sözleri nelerdir?
Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Tut Elimden geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklenmişti. Kısa sürede 2 milyon izlenmeyi geçen şarkı 50 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli - Tut Elimden sözleri nelerdir? Tut Elimden şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...
12 Kasım 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Mustafa Ceceli - Tut Elimden şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
MUSTAFA CECELİ - TUT ELİMDEN ŞARKI SÖZLERİ
Tut elimden yürü benle
Kapat kulağını sen de
Kim ne söylerse dinleme
Ben sana hasret
*****
Sen yokken dünyam karanlık
Nasıl sevdim bilmiyorsun
Bir gün olmaz her gün
Bu can senin olsun
*****
Resimlerimize baktım
Ama ne çare
Sevdim seveli uyku girmez gözüme
Kanepenin köşesinde Sabahlıyorum
Gel yarim gel
Seni seviyorum
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