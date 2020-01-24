Müslüman dini liderler, Polonya'daki Auschwitz Nazi toplama kampını ziyaret edip namaz kıldı

24.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:24

Müslüman dini liderler, Polonya'daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret ederek namaz kıldı ve Kuran okudu.



ABD merkezli Yahudi cemaatinin organize ettiği ziyaret, ölüm kampının Sovyet askerlerince 27 Aralık 1945'te kurtarılmasından dört gün önceye denk geldi. Euronews.com'da Görüntüle