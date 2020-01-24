Müslüman dini liderler, Polonya'daki Auschwitz Nazi toplama kampını ziyaret edip namaz kıldı
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Müslüman dini liderler, Polonya'daki Auschwitz Nazi toplama kampını ziyaret edip namaz kıldı

Müslüman dini liderler, Polonya'daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret ederek namaz kıldı ve Kuran okudu

24.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:24
Müslüman dini liderler, Polonya'daki Auschwitz Nazi toplama kampını ziyaret edip namaz kıldı

Müslüman dini liderler, 'daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret ederek namaz kıldı ve Kuran okudu.


ABD merkezli Yahudi cemaatinin organize ettiği ziyaret, ölüm kampının Sovyet askerlerince 27 Aralık 1945'te kurtarılmasından dört gün önceye denk geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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