Müslüman dini liderler, Polonya'daki Auschwitz Nazi toplama kampını ziyaret edip namaz kıldı
Müslüman dini liderler, Polonya'daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret ederek namaz kıldı ve Kuran okudu
24.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:24
Müslüman dini liderler, Polonya'daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret ederek namaz kıldı ve Kuran okudu.
ABD merkezli Yahudi cemaatinin organize ettiği ziyaret, ölüm kampının Sovyet askerlerince 27 Aralık 1945'te kurtarılmasından dört gün önceye denk geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com