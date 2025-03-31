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Muse konseri boykot mu ediliyor? Muse konseri iptal mi olacak?

Muse konseri boykot mu ediliyor? Muse konseri iptal mi olacak?
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Dünyaca ünlü müzik grubu Muse'un Türkiye'de 11 Haziran tarihinde konser vereceği duyurulmuştu. Konserin organizatörü için sosyal medyada boykot çağrısı başladı. Peki, Muse konseri boykot mu ediliyor? Muse konseri iptal mi olacak?

Britanyalı müzik grubu Muse'un Türkiye organizatörü için boykot çağrısı yapıldı. Çağrının nedeni şirketin sahibinin son günlerdeki eylemler ve boykot kampanyasına ilişkin ifadeleri olduğu ileri sürüldü. Peki, Muse konseri boykot mu ediliyor? Muse konseri iptal mi olacak?

MUSE KONSERİ BOYKOT MU EDİLİYOR?

İmamoğlu dahil 51 kişinin tutuklanmasının ardından protestolar yayılmış, CHP lideri Özgür Özel iktidara yakın çeşitli sektördeki firmalar ve yayın kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Britanyalı müzik grubu Muse'un Türkiye organizatörü için boykot çağrısı yapıldı. Çağrının nedeni şirketin sahibinin son günlerdeki eylemler ve boykot kampanyasına ilişkin ifadeleri olduğu ileri sürüldü.

Konserin organizatörü için sosyal medyada boykot çağrısı başladı.

Konu ile ilgili olarak henüz remi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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