Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı
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Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

Muş'ta istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6 muhtar gözaltına alındı.

13.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:42
Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 6 muhtar gözaltına alındı.

İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR SONUCU TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden muhtarlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

EVLERİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bu kapsamda 6 muhtarın gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 milimetre çapında 7 tabanca mermisi, 2 bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve F serisi 1 dolar ele geçirildiği kaydedildi.

AZİM VE KARARLILIK VURGUSU YAPILDI

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı
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HABER YORUMLARI (1)

  • AKILCI:
    O bölgede yardım ve yataklık yapanlar olmasa zaten terör barınamazdı. Bu yakalananları ve yakalanacak olanları idam etmek gerekir.
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