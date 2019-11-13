Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

13.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:42

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 6 muhtar gözaltına alındı.

İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR SONUCU TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden muhtarlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

EVLERİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bu kapsamda 6 muhtarın gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 milimetre çapında 7 tabanca mermisi, 2 bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve F serisi 1 dolar ele geçirildiği kaydedildi.

AZİM VE KARARLILIK VURGUSU YAPILDI

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA