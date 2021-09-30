Muş'ta tarihi okul binası Muş Müzesi olarak hizmete açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta tarihi okul binası Muş Müzesi olarak hizmete açıldı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta tarihi okul binası Muş Müzesi olarak hizmete açıldı

Muş'ta restorasyon çalışmaları tamamlanan ve farklı medeniyetlere ait eseri bünyesinde barındıran Muş Müzesi hizmete açıldı.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'ta restorasyon çalışmaları tamamlanan ve farklı medeniyetlere ait eseri bünyesinde barındıran Muş Müzesi hizmete açıldı.

Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, eski Atatürk İlkokulu olarak kullanılan tarihi binayı Muş Müzesi olarak hizmete açtıklarını söyledi.

Kent sakinlerinin, gençlerin ve çocukların müzeyi ziyaret ederek buradaki kültürleri, medeniyeti adım adım izleyebieceğini belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu okul son derece eski olduğu için duvarları, çatısı dökülüyordu, her tarafa el attık. Çatısından tabanına kadar dokunmadığımız yer kalmadı. Zorlu bir restorasyon süreci oldu. Hayalle başladığımız bu işi şimdi nihayete erdirmiş durumdayız. Sadece Muş'ta değil, aynı zamanda Malazgirt'te de Türk tarihi zaman tüneli 1071'den 2071'e müzesini yaptık. Müzeler Genel Müdürlüğü her iki müzemizi de bakanlık envanterine aldı. Buralara görevlendirilmeler yapıldı. Hem Malazgirt ilçemizde hem de merkezde olmak üzere iki müzemiz oldu. Aslında birden fazla müzesi olan ender illerden biri olduk."

Müzede milattan önceki dönemlerden başlayan eserlerin olduğunu aktaran Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Günümüze doğru belli bir kronolojiye göre geliyor. Şu anda 2 boş odamız var. Yakın tarihte toplum olarak elde ettiğimiz bir takım kazanımları ürünleri sergileyeceğimiz alanlar olacak. Malazgirt'e savaş alanının arkeolojisi var. Dünyada sayılı yapılan işlerden biri, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devam eden bir proje. Bu müzeleri açmasaydık orada çıkarılan buluntular başka müzelere gidecekti. Malazgirt'te çıkmış bir eserin Muş'ta kalmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Malazgirt savaş arkeoloji noktasında şu ana kadar elde edien 400 civarında buluntu var."

Törene Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç
Spor Acun Ilıcalı Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş'ta tarihi okul binası Muş Müzesi olarak hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:29:21. #1.12#