Muş'ta Öğrenciler Turizmcilik Mesleği Öğreniyor

Muş Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler turizmcilik mesleğini öğreniyor.

Okul müdürü Şerafettin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 - 2015 eğitim öğretim yılında hizmete açılan okullarında 16 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

329 öğrenci ile eğitimlerini sürdürdüklerini belirten Yıldız, şunları aktardı:

"Öğrencilerimizden 136'sı mutfak bölümünde, 72'si otelcilik ve konaklama bölümünde diğer öğrencilerimiz de normal eğitimlerine devam ediyor. Çocuklarımız burada her türlü imkana sahip. Okulumuzun uygulama otelinde eğitim alan çocuklarımız var. Hem uygulama otelinde hem de mutfakta aşçılık bölümünde öğrencilere yöresel yemeklerinin yanı sıra uluslararası aşçılık dersi verilmektedir."

10 ve 11. sınıf öğrencilerinin kent merkezi ve Antalya ile Aydın illerindeki otellerde 5 ay staj gördüklerini belirten Yıldız, "Öğrencilerimiz burada hem meslek öğreniyorlar hem de kendilerini geliştirip para kazanıyorlar. Okulumuzun açılmasıyla beraber Muş ilk defa turizme ara eleman ihtiyacını karşılamaya başladı. Okullumuzda 4 yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun olacak öğrenciler, yurdun dört bir tarafında bulunan 5 yıldızlı otellerin yanı sıra turizm alanında da iş bulma imkanına sahip olacaklar." şeklinde konuştu.