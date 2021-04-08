Muş'ta Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü açıldı
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Muş'ta Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü açıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, yaptığı açıklamada, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü'nün, bölgedeki, bilim, teknoloji, ekonomi ve yönetim problemlerini ele alarak çözümler üreteceğini, bilim insanlarının yetişmesine katkı sunacağını belirtti.

Yeni açılan bölümün ülke genelinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve içinde bulunulan çağda oldukça rağbet gördüğünü ifade etti.

Karadağ, bölümün açılmasında emeği olan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a teşekkür etti.

Muş'ta Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü açıldı
Muş'ta Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü açıldı
Muş'ta Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü açıldı
Muş'ta Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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