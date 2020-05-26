MUŞ Baraj gölüne uçan operatörün cansız bedenine ulaşıldı
Baraj gölüne uçan operatörün cansız bedenine ulaşıldı (1)MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçan operatör Ömer Demir'in (45) cansız bedenine ulaşıldı.
26.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:07
Baraj gölüne uçan operatörün cansız bedenine ulaşıldı (1)
MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçan operatör Ömer Demir'in (45) cansız bedenine ulaşıldı.
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Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)
Kaynak: DHA